Napoli supera 15mila cittadini attualmente positivi al Coronavirus

Sono 15.075 le persone attualmente positive al Coronavirus nella città di Napoli. A comunicarlo è stato il bollettino bisettimanale del Comune di Napoli sulla situazione epidemiologica in città. Sono 1612 i nuovi positivi in città riscontrati negli ultimi tre giorni. Sale anche il numero dei decessi a 246, nove in più rispetto all'ultimo rilevamento. Delle persone attualmente contagiate 346 sono ricoverate in strutture ospedaliere.

I dati