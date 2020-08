Coronavirus, cinque nuovi casi. Ottime notizie sul fronte guarigioni

Continua a restare basso il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Campania. Il consueto bollettino della protezione civile fa segnare cinque nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore. Il numero relativamente basso di casi è stato riscontrato nonostante siano stati effettuati 2.919 tamponi, un numero di analisi pari a quello che venivano realizzate durante il lockdown. In totale i positivi dall'inizio dell'emergenza sono 5.035 le persone risultate positive. Ottime notizie anche sul fronte delle guarigioni dove si registrano 14 persone completamente guarite dal virus. Restano fermi anche i decessi che in totale sono 438.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 5

Tamponi del giorno: 2.919

Totale positivi: 5.035

Totale tamponi: 343.950

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 438

Guariti del giorno: 14

Totale guariti: 4.212

* Dati aggiornati alle 23.59 di ieri