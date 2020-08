Settimana nera per i contagi: in Campania il 29% in più

È stata una settimana nera per i contagi quella che va dallo scorso 19 agosto fino al 25. Questo l'arco di tempo dell'ultima analisi della Fondazione Gimbe che ha registrato un incremento del 92,4% dei positivi in tutta Italia. Quasi raddoppiati rispetto alla settimana precedente con la Campania che si attesta in una posizione pericolosa nella classifica delle regione. L'incremento dei casi rispetto alla settimana precedente è stato del 29% così come successo grossomodo in Piemonte, Toscana, Sicilia, Puglia, Sardegna e Liguria.

Peggio hanno fatto solo la Lombardia con un incremento del 29,4% e il Lazio, Emilia Romagna e Veneto con una crescita del 33,4%. La scoperta dei nuovi casi è stato anche causato dal numero crescente di tamponi effettuati: +48% rispetto alla settimana precedente. I nuovi casi in Campania, nella settimana considerata, sono stati 629, 396 in più rispetto a quella precedente. Attualmente ci sono 10,84 casi ogni 100mila abitanti nella regione.