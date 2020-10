Covid, nuovo record di casi in Campania: a un passo dai quattromila casi

Ancora un record di persone positive al Coronavirus in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 3.669 nuovi positivi nella regione. Cresce anche il numero dei positivi sintomatici. Sono 465 le persone che accusano sintomi della malattia. Numero record anche per i tamponi effettuati che superano per la prima volta la quota dei 20mila. Sono 20.860 in totale. Brutte notizie anche sul fronte dei decessi: sono 14. Salgono a 673 le vittime in Campania dall'inizio della pandemia.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3.669

di cui asintomatici: 3.477

Sintomatici: 465

Tamponi del giorno: 20.860

Totale positivi: 55.740

Totale tamponi: 958.834

​Deceduti: 14 (*)

Totale deceduti: 673

Guariti: 275

Totale guariti: 11.337

* Deceduti tra il 26 e il 30 ottobre

​Report posti letto su base regionale

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580

Posti letto Covid

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 168

Posti letto di degenza attivabili: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.403

