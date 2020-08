Coronavirus, a Napoli 38 positivi in più negli ultimi giorni

Sono preoccupanti i dati diffusi dal Comune di Napoli sulla situazione del contagio in città. Dallo scorso martedì, data dell'ultimo bollettino, sono 38 i nuovi positivi riscontrati in città. Attualmente i positivi in città sono 154 e dall'inizio dell'epidemia sono stati riscontrati 1.186 casi. Un incremento di casi frenato solo in parte dalla guarigione di cinque persone negli ultimi tre giorni, facendo arrivare il dato a 889. Aumenta di sei unità anche il numero dei positivi ricoverati in ospedale, al momento sono 29, con due persone in terapia intensiva, una in più rispetto a martedì. L'unico dato positivo è il numero di decessi in città che resta fermo a 143.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.