Coronavirus, 47 i nuovi casi a Napoli: 11 sono viaggiatori di rientro da estero e Sardegna

Sono 47 i nuovi positivi riscontrati oggi a Napoli. A comunicarlo è l'Asl Napoli 1 Centro che ha pubblicato il consueto resoconto giornaliero con il quale fa il punto della situazione nel dettaglio. Tra questi cinque sono viaggiatori provenienti dall'estero mentre altri sei sono provenienti dalla Sardegna. Altri 31 casi sono stati riscontrati eseguendo il tampone e infine cinque sono stati scoperti grazie all'unità itineranti Usca. Aumentano anche di tre unità i ricoveri in ospedale. Sono attualmente 1.885 le persone che sono risultate positive al virus dall'inizio della pandemia.

I viaggiatori

Per quanto riguarda l'attività di prevenzione e di screening dei viaggiatori, nel corso della giornata di ieri 1 settembre sono stati eseguiti 763 tamponi mentre oggi fino alle 18 sono stati eseguiti 781 tamponi. In totale, dallo scorso 12 agosto, sono stati eseguiti 10.705 tamponi. Il numero delle persone positive di rientro da viaggi all'estero o in Sardegna sale, con gli 11 di oggi a 460.