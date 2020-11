Continuano a salire i casi a Napoli: quasi mille casi in più in due giorni

Sono 18.848 le persone attualmente positive nella città di Napoli. Il consueto bollettino diffuso dal Comune vede ancora una crescita delle persone contagiate. L'ultimo rilevamento faceva segnare 17.881 casi solo due giorni fa. In totale sono 979 i casi in più. Salito anche il numero dei guariti a 6.161. Si tratta dell'unica buona notizia visto che anche tutti gli altri indicatori fanno registrare degli incrementi. Sono 403 le persone ricoverate in ospedale mentre quelle decedute sono 372.

Il bollettino