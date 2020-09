Coronavirus, a Napoli numeri da capogiro: scoperti 284 casi da venerdì

Sono 284 i nuovi casi di Coronavirus a Napoli dallo scorso venerdì, giorno dell'ultimo rilevamento bisettimanale. A comunicarlo è il consueto bollettino dell'Asl riguardante il solo capoluogo partenopeo. Sono 801 le persone attualmente positive in città con un aumento esponenziale negli ultimi tre giorni. C'è un solo guarito in questi tre giorni facendo salire il totale a 891. Resta fermo il numero dei decessi così come il numero delle persone in terapia intensiva mentre sono tre le persone in più a essere ricoverate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un contagiato napoletano a Fiumicino

Dal report dell'attività di screening degli aeroporti romani svolta ieri sono emersi 8 casi positivi. "Ieri all'aeroporto di Fiumicino sono stati individuati 4 casi positivi: si tratta di 3 romani e 1 cittadino di Napoli di rientro da Ibiza e Atene. All'aeroporto di Ciampino individuati altri 4 casi positivi", sottolinea l'Unità di Crisi della Regione Lazio.