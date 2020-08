Coronavirus, non si ferma l'ondata di nuovi positivi: sono 60 oggi

Non rallenta l'ondata di nuovi casi di Coronavirus in Campania. Sono 60 le persone trovate positive nelle ultime 24 ore. Analizzati nell'ultima giornata 4.269, un numero molto alto simile a quanti venivano realizzati durante il periodo di lockdown. In totale, dall'inizio dell'epidemia, sono 5.584 le persone che hanno contratto il virus. Buone notizie dal fronte delle guarigione dove sono state riscontrate quattro persone guarite. Resta fermo a 440 il numero delle vittime.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 60 (*)

Tamponi del giorno: 4.269

Totale positivi: 5.584

Totale tamponi: 379.352

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 440

Guariti del giorno: 4

Totale guariti: 4.352 (di cui 4.343 completamente guariti e 9 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 4 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro

