Coronavirus è allarme in Campania: numero record di positivi dal post-lockdown

È allarmante l'ultimo bollettino della protezione civile sull'emergenza Coronavirus in Campania. Sono 56 i nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore nella regione. Tra questi 18 provengono dall'estero o hanno avuto contatti con persone rientranti in Italia. Si tratta di numeri record nel post lockdown con la regione che non aveva mai raggiunto queste cifre. Sono stati analizzati nell'ultima giornata 2.774 tamponi e i positivi dall'inizio dell'emergenza sono 5.403. Le uniche notizie arrivano dal fronte delle guarigioni con 34 persone ritenute guarite. Resta fermo a 440 il numero delle persone decedute.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 56 (*)

Tamponi del giorno: 2.774

Totale positivi: 5.403

Totale tamponi: 369.227

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 440

Guariti del giorno: 34

Totale guariti: 4.345 (di cui 4.336 completamente guariti e 9 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 18 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro