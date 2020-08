Pozzuoli, dipendente di una paninoteca contagiato: chiude il noto pub

Chiude uno dei pub più noti di Arco Felice, a Pozzuoli, per un caso di Covid-19 tra i dipendenti. La notizia l'ha data la stessa attività ai propri clienti, ed è poi stata riportata da Cronaca Flegrea. "Siamo in attesa di tamponi, in una situazione di preoccupazione per la nostra e la vostra salute", spiegano dalla paninoteca.

A risultare contagiato sarbbe stato un giovane che lavora in cucina, che avrebbe avuto nei giorni precedenti contatti con un amico positivo al tampone. Dopo aver avvertito qualche sintomo (tosse e malessere) si è sottoposto al tampone. Tutti i dipendenti ora sono sottoposti a isolamento domiciliare in attesa di tampone.