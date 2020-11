Coronavirus, i nuovi casi di contagio provincia per provincia: nel napoletano duemila casi in più

Sono oltre tremila i nuovi casi di contagio in Campania, dichiarati nell'ultimo bollettino diffuso dall'Unità di Crisi. Dal bollettino del Ministero della Salute, però, si evincono i dati relativi alle province. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.218 nuovi casi in provincia di Napoli (totale casi dall'inizio dell'emergenza 60.153), 593 nuovi casi in provincia di Caserta (totale casi 17.818), 585 nuovi casi in provincia di Salerno (totale casi 10.839), 184 nuovi casi in provincia di Avellino (totale casi 4.843) e 134 nuovi casi in provincia di Benevento (totale casi 1.451).