Coronavirus, primo alunno positivo in Campania: chiusa la scuola

Scoperto il primo caso di alunno positivo al Coronavirus in una scuola della Campania. Un giovane dell'istituto Einaudi-Giordano di Ottaviano è risultato positivo all'analisi del tampone. Immediatamente il sindaco della cittadina vesuviana, Vincenzo Catapano, ha ordinato la chiusura della scuola per effettuare altri test e la sanificazione delle aule. Tutto il personale della scuola e gli studenti sono stati messi in isolamento precauzionale. Fino al prossimo 4 ottobre l'istituto resterà chiuso. Il primo cittadino ha annunciato il provvedimento con un post su Facebook.

L'ordinanza del sindaco

Questa mattina mi è stata comunicata la positività al Covid di un alunno frequentante l'Istituto Einaudi-Giordano, a cui auguro una pronta guarigione. Senza esitazione ho disposto l'immediata chiusura della struttura fino al 4 ottobre, per consentire la sanificazione della stessa, le indagini e l'esecuzione dei tamponi da parte dell'Asl. Invito tutti a prestare massima ed immediata collaborazione alle Autorità Sanitarie, nonché gli studenti ed il personale della scuola ad osservare immediatamente e rigorosamente un precauzionale isolamento. Ricordo che il nostro Codice Penale punisce severamente il reato di diffusione dolosa o colposa di epidemia.

Nel predisporre la proroga dell'apertura delle scuole di competenza comunale avevo già sottoposto all'attenzione dell'istituto Einaudi la presenza di molteplici criticità che suggerivano prudenza e precauzione, nonché l'opportunità di posticipare la riapertura. Sono rimasto inascoltato. Dunque, chiedo a tutti, nuovamente, di adottare, nei confronti della grave emergenza sanitaria che stiamo attraversando, un giudizio di serietà e di responsabilità. Non è tollerabile che qualcuno tenti di sminuire o semplificare i rischi dell'emergenza e non consentirò a nessuno di mettere a repentaglio la vita dei nostri figli e dei cittadini di San Giuseppe Vesuviano.