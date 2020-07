Coronavirus, cinque nuovi casi a Pozzuoli: "Quattro appartengono al mondo ospedaliero"

"Cinque nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19. Me ne ha dato notizia l'ASL Napoli 2 Nord. Quattro appartengono al mondo ospedaliero. Una di queste persone è domiciliata a Pozzuoli ma non residente. Stanno completando il link epidemiologico di ciascuno di loro. Il virus non è scomparso: tutti dobbiamo ricordare di mantenere la distanza, indossare la mascherina e lavare spesso le mani. Più prudenza è necessaria. Non abbassiamo la guardia. Sono 104 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il Coronavirus dall'inizio dell'epidemia. 9 persone sono attualmente contagiate. 82 persone sono guarite definitivamente. 13 persone sono decedute". E' la nota con la quale Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli aggiorna i propri concittadini sull'epidemia di Coronavirus in città.

