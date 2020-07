Coronavirus, nuovo caso a Pozzuoli: "È collegato al link ospedaliero"

"L'unità di crisi della Regione Campania mi ha comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al test Covid-19.

Si sta completando la ricerca del suo link epidemiologico. È collegato al link ospedaliero: questo non significa che lavori nel nostro nosocomio, ma che appartiene a quella rete di contagi.

Per quanto riguarda i positivi collegati al mondo ospedaliero, annunciati nei giorni scorsi, resta confermato dall'esito dei tamponi successivi, soltanto 1 paziente, così come mi è stato comunicato nella tarda mattinata di ieri dall'ASL. Mentre altre 4 persone sono ancora in isolamento perché in attesa del risultato definitivo dell'ultimo test di controllo. Il virus non è scomparso: facciamo attenzione ed indossiamo le mascherine, ne va della nostra salute e di quella altrui. Non abbassiamo la guardia". E' il post Facebook del sindaco di Pozzuoli Figliolia sul Covid.

Bilancio Covid-19 a Pozzuoli

Sono 101(+4) in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia.

- 6(+4) persone sono attualmente contagiate

- 82 persone sono guarite definitivamente

- 13 persone sono decedute