Pozzuoli, aumento dei contagi. Il sindaco Figliolia chiude i parchi e sospende le fiere

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto la chiusura dei parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne) e la sospensione delle fiere settimanali di Monterusciello e del rione Toiano. L'ordinanza segue il preoccupante aumento dei contagi nella cittadina puteolana ed è valida fino al 15 novembre. Resta - si legge su Cronaca Flegrea - in funzione il mercato itinerante ex via Roma e restano aperti luoghi simobolo come il lungomare di Via Napoli, piazza a Mare e la Darsena.

