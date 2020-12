Covid-19, il sindaco di Pozzuoli: "Virus ancora tra noi. Per quello che ho visto in giro, in troppi lo hanno già dimenticato"

Hanno destato perplessità e preoccupazione le immagini provenienti da tutta Italia nel weekend di strade piene di persone, nonostante l'emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso.

Anche il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, rivolgendosi ai propri cittadini, ha voluto rimarcare quanto sia importante fare ancora molta attenzione: "Non dobbiamo dimenticare che il virus non è scomparso ed è tra noi. E per quello che ho visto nella giornata di domenica in giro, penso che in troppi già lo stiano dimenticando. Non ditemi che c'è bisogno di controlli, perché i primi responsabili siamo noi stessi. Vogliamo la nostra libertà? Ma dimostriamo di saperla gestire in un contesto così delicato, senza mettere a rischio la propria salute e quella altrui. Con rigore e responsabilità", scrive il primo cittadino puteolano.

Intanto nel comune flegreo sono 14 i nuovi casi di positività al Coronavirus, mentre 32 sono le nuove guarigioni.