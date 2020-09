Coronavirus, otto nuovi positivi a Pozzuoli: 5 fanno parte di un noto cluster

"Anche questa sera ho degli aggiornamenti relativi alla situazione Covid sul nostro territorio. Sei cittadini risultano finalmente guariti. Ma devo, purtroppo, anche comunicarvi che OTTO cittadini sono risultati positivi al test COVID-19: 5 di questi sono domiciliati e non residenti a Pozzuoli, appartenenti ad uno stesso cluster, già noto. I dati mi sono stati comunicati dal servizio epidemiologico dell’ASL Na2 Nord Ho sempre parlato con tutti voi con la massima sincerità e allo stesso tempo vi ho ascoltato. Ho compreso, ho alzato la voce anche, vi ho richiamati, ma soprattutto vi ho invitati a stringerci come comunità, a lavorare insieme per proteggerci tutti. Ho chiesto un maggiore controllo sul territorio. Chiederò alla Regione, e quindi all’Asl Napoli 2 Nord, uno sforzo maggiore negli screening e soprattutto più velocità nel contact tracing, per la ricerca del link epidemiologico. Ma tutto questo da solo non funziona. Non funziona se non ci impegniamo tutti a tenere comportamenti corretti. Abbiamo tutti bisogno di andare avanti, ma l’unico modo per farlo è rispettando le regole. Tutti. Non dimentichiamo mai di: lavare spesso le mani indossare sempre la mascherina osservare il distanziamento sociale", fa sapere in una nota Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli.

Il bilancio Covid

Ad oggi sono 216 in tutto gli abitanti di Pozzuoli che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia.

- 86 persone sono attualmente contagiate

- 117 persone sono guarite definitivamente

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- 13 persone sono decedute