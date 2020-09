Coronavirus, quattro nuovi casi a Pozzuoli: due sono rientri dall'estero

"Il dipartimento epidemiologico dell'ASL Napoli 2 Nord mi ha comunicato che quattro nostri concittadini sono risultati positivi. Due di loro sono rientrati dall'estero. È stata attivata la ricerca del loro link epidemiologico. Non abbassiamo l'attenzione. Con il Centro operativo comunale stiamo definendo nuove misure da adottare in diversi step. Tuteliamoci insieme", fa sapere in una nota Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli.

Ad oggi sono 156 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il Coronavirus dall'inizio dell'epidemia.

- 52 persone sono attualmente contagiate

- 91 persone sono guarite definitivamente

- 13 persone sono decedute