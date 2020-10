Pozzuoli, 43 casi di contagio in 24 ore: torna l'incubo 'zona rossa'

Quarantatre casi in sole 24 ore. Il dato, particolarmente allarmante, rischia di far precipitare Pozzuoli e i puteolani nell'incubo "zona rossa". Secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, i dati arrivati nella giornata di domenica (43 nuovi contagiati, 3 guariti) potrebbero portare anche all'ipotesi di istitutire la "zona rossa". Come annunciato dal sindaco Figliolia, ad oggi sono 600 in tutto gli abitanti di Pozzuoli che hanno contratto il Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Di queste, 405 persone sono attualmente contagiate, 180 persone sono guarite definitivamente e 15 persone sono decedute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.