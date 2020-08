Pozzuoli, in aumento i casi di Coronavirus. Chiusi gli uffici della fiscalità locale

Un dipendente degli uffici della Fiscalità Locale di Pozzuoli è risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo il sindaco Vincenzo Figliolia ha disposto la chiusura al pubblico, per 15 giorni, dell'ufficio posto in via Campana. Il dipendente non sarebbe, però, al contatto con il pubblico ma lavorerebbe - secondo quanto affermato dal sindaco - in un ufficio. I colleghi del dipendente risultato positivo continueranno a lavorare in smart working.

Scrive il sindaco di Pozzuoli: "In via precauzionale dobbiamo chiudere per quindici giorni l'ufficio della Fiscalità Locale di via Campana, dove un nostro dipendente è risultato positivo al covid. Così come era già successo il 3 agosto scorso con l'ufficio Tecnico, il provvedimento è necessario in attesa che sia ricostruito il link epidemiologico dei contatti avuti dal contagiato e per permettere un intervento di sanificazione dei locali. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi che determinerà la chiusura degli uffici (compreso quello per i canoni idrici), ma la salute pubblica viene prima di ogni altra cosa".

"Voglio però rassicurare tutti che il dipendente risultato positivo non ha contatti con il pubblico, ma svolge il suo lavoro all'interno degli uffici", conclude Figliolia.

Intanto si segnalano due nuovi casi di Coronavirus a Pozzuoli. Uno dei due, un uomo di mezza età, è risultato positivo dopo un viaggio in Spagna. L'altro contagiato puteolano, invece, avrebbe contratto il virus in ambito familiare. Secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, per entrambi le autorità sanitarie sono già al lavoro per ricostruire i contatti epidemiologici.

A Pozzuoli il numero di contahgiati dall'inizio della pandemia sale così a 113, di questi 14 attualmente positivi e 13 decessi.