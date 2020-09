Pozzuoli, altri sei cittadini sono positivi al Covid-19

"Sono sei i nostri concittadini risultati positivi al test per la ricerca del Covid. Due di loro sono rientrati dall'estero. Me me ha dato notizia l'Asl Napoli 2 Nord". Lo rende noto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. "Per contenere la diffusione del Covid c'è bisogno dell'impegno di ciascuno di noi, con forte senso civivo. Ad oggi sono 167 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia".

Di queste, fa sapere il sindaco, 63 sono attualmente contagiate, 91 sono guarite e 13, purtroppo, sono decedute.