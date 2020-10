Casalnuovo, viceparroco risulta positivo al Coronavirus

Caso di Coronavirus nella Parrochia di San Giacomo Apostolo il Maggiore a Casalnuovo. A risultare positivo è il viceparroco. Queste le sue parole via social: "Buona sera a tutti. Vi devo dare una brutta notizia. Sono risultato positivo al Covid 19. Pur avendo fatto il tampone e il seriologico 10 giorni fa ed è uscito tutto negativo. Oggi pomeriggio l'ho rifatto ed è Positivo. Per ora sto bene e non ho sintomi mi aspettano 10 giorni a casa tranquillo. Buona serata".

