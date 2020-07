Turista campano positivo, era in vacanza a Scalea

Un turista campano è risultato positivo al Covid-19, al rientro a casa dopo una vacanza a Scalea. Il test è stato effettuato al Cotugno di Napoli quando ha accusato sintomi febbrili. L'Asp di Cosenza sta ricostruendo i contatti e gli spostamenti per risalire alla possibile catena di contatti del 20enne.

Come riporta "LaCnews24, La Calabria che fa notizia" per l'Asp (aziende ospedaliere Calabria) non ci sarebbe al momento nessun pericolo né per i cittadini di Scalea né per le decine di migliaia di turisti presenti in questi giorni nella località balneare molto frequentata da campani.

Il giovane avrebbe trascorso le sue vacanze a Scalea per una sola notte, quella tra il 18 e il 19 luglio, in una struttura ricettiva della zona, trascorrendo il tempo soprattutto in spiaggia. Quello del 20enne è il primo caso registrato nella città di Scalea dall'inizio della pandemia da Coronavirus.