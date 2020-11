Coronavirus a Casoria: positivo anche il sindaco Bene

Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, è positivo al Covid. Ad annunciarlo, con una nota, è il suo staff: "Buongiorno concittadini, vi comunichiamo che l'avv. Raffaele Bene ha ricevuto l'esito del tampone ed è risultato POSITIVO al Covid-19. Attualmente è ancora in isolamento domiciliare con forti sintomi ma le sue condizioni sono stabili ed al momento non preoccupano. Appena si riprenderà tornerà al consueto instancabile lavoro per la Città. Auguriamo al nostro Sindaco di guarire presto". La possibile positività del sindaco era già trapelata qualche giorno fa, proprio quando il primo cittadino ha disposto la chiusura degli uffici comunali e lo screening di massa per gli operatori comunali. A preoccupare è anche il numero di contagi che hanno coinvolto gli agenti della Municipale. A tal proposito, lo stesso sindaco, ha disposto anche la chiusura del comando cittadino.

