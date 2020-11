Covid, positivo il presidente del consiglio comunale di Torre del Greco

Ancora un intoppo per l'attività amministrativa del Comune di Torre del Greco. A provocarlo è il Coronavirus che ha colpito un altro membro a palazzo Baronale. Si tratta del presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio risultato positivo dopo l'assessore ai Lavori pubblici Lucia Giordano. La notizia è arrivata attraverso una nota stampa del sindaco Giovanni Palomba.

La nota del sindaco

“A seguito di accertata positività al Covid-19, in forma del tutto asintomatica, del presidente del consiglio comunale, attualmente in regime domiciliare, si comunica che i lavori dell'assise consiliare restano assicurati alla città e ai cittadini e affidati al vicepresidente, per tutte le funzioni che il ruolo richiede in presenza” conclude il primo cittadino nella nota.