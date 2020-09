Crociera fa tappa anche a Napoli, marinaio positivo al Covid

Ha fatto tappa anche a Napoli, nei giorni scorsi, la nave da crociera Costa Diadema che ha visto un suo marittimo sbarcare ieri sera a Genova perché positivo al Coronavirus.

Contestualmente, sono scese altre cinque persone che erano state in contatto con l'uomo. Il marittimo, di nazionalità indiana, era stato imbarcato da pochi giorni e messo in isolamento preventivo come previsto dalle procedure adottate dalla società per garantire la navigazione in sicurezza.

Risultato positivo e asintomatico, è scattata la procedura. Il marittimo è stato preso in carico dalla Unità sanitaria di frontiera e accompagnato in una struttura dedicata ai pazienti Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nave, partita da Genova il 19 settembre, era impegnata in una crociera per soli italiani e ha fatto tappa nei giorni scorsi a Civitavecchia, Napoli e Palermo, Cagliari e La Spezia.