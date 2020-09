Coronavirus, positivo il patron di Carpisa, Lello Carlino

Il Coronavirus ha raggiunto anche il patron di Carpisa e del Napoli Calcio femminile, Lello Carlino. È stato lui stesso ad annunciarlo con un post su Facebook. L'imprenditore è venuto a conoscenza della propria positività dopo aver effettuato un tampone in un centro privato. Al momento è ancora in attesa del risultato di quello effettuato dall'Asl. Carlino ritiene di aver contratto il virus in Sardegna dove ha trascorso le vacanze.

Nonostante non abbia frequentato locali come il Billionaire, dove è scoppiato un focolaio, al suo ritorno ha deciso di sottoporsi al tampone in maniera privata e la sua sensazione è stata confermata dai fatti. “Una persona positiva come me poteva mai risultare negativo al test per il Covid 19? Ho preferito annunciare la mia positività perché giravano troppe voci. Ma sto bene” ha scritto l'imprenditore sul proprio profilo Facebook. Carlino è in isolamento fiduciario da dieci giorni. È asintomatico e in buone condizioni di salute.

Il post su Facebook