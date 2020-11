Paura per don Angelo, ricoverato per Covid-19

La Diocesi di Ischia rende noto che il sacerdote don Angelo Iacono, Parroco di S. Maria del Carmine in Serrara, è risultato positivo al Covid-19.

"Come richiesto dall’ASL, coloro che sono stati, nei giorni scorsi, a stretto contatto con lui, sono invitati a darne notizia, telefonando al numero 340 7282260. Preghiamo per il carissimo don Angelo in questo momento ricoverato presso il P.O. “A. Rizzoli” di Lacco Ameno", chiarisce in una nota la Diocesi isolana.

Il sacerdote ha 82 anni ed è ricoverato in condizioni stabili al Rizzoli.