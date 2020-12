Voli da Londra, sette positivi al Coronavirus: il comunicato della Regione

Sette positivi al Coronavirus tra i passeggeri provenienti da Londra sbarcati a Capodichino. È l'Unità di crisi della Regione Campania a renderlo noto.

"In relazione agli immediati controlli fatti scattare ieri all'aeroporto di Capodichino - fa sapere Palazzo Santa Lucia - sono stati sottoposti a tampone molecolare i 245 passeggeri sbarcati dai due voli provenienti da Londra. Di questi 7 sono risultati positivi".

"Il dato - prosegue la Regione - conferma l'importanza della tempestività dell'intervento di filtro effettuato, e la necessità di mantenere alto il livello di attenzione, di rigore e responsabilità nella nostra regione. Seguirà l'esame per la caratterizzazione della tipologia di Coronavirus".

Il riferimento è alla possibilità si possa trattare anche della mutazione del virus isolata in Gran Bretagna, a quanto pare capace di diffondersi più rapidamente sebbene comunque prevenibile attraverso il vaccino attualmente in fase di diffusione.

I controlli

I controlli erano stati disposti dall'Unità di Crisi campana in attesa degli atti governativi sul divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal Regno Unito, poi arrivati con ordinanza del Ministero della Salute. "La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza", aveva scritto in una nota il ministro della Salute Speranza.

Il bollettino

Le nuove guarigioni superano ancora i nuovi casi di positività in Campania. È quanto si evince dai dati del bollettino quotidiano sull'emergenza Coronavirus in Campania diffuso dall'Unità di Crisi regionale nel pomeriggio di oggi.

I nuovi positivi del giorno sono 691, 95 dei quali sintomatici, a fronte di 9662 tamponi analizzati (rapporto tamponi/positivi del 7,15%). 28, invece, sono i nuovi decessi registrati, dei quali 6 nelle ultime 48 ore e 22 avvenuti in precedenza ma registrati solo ieri.