Coronavirus, cinque agenti della Polizia Municipale positivi: si teme mini focolaio

Si teme un mini focolaio Covid in una Unità della Polizia Municipale di Napoli. Sono 5 infatti gli agenti risultati positivi al Covid-19 dell'Unità Operativa San Lorenzo dopo uno screening su 17 agenti che si sono sottoposti al tampone. Si teme ora che i contagi possano essere più alti alla luce dei contatti avuti in questi giorni dagli agenti contagiati.

Un plauso al Comando Polizia Municipale per aver ottenuto la disponibilità dell’ASL a sottoporre molti agenti al tampone e di aver ottenuto un così un veloce riscontro. Polemiche però per la presunta decisione di 15 lavoratori di evitare i tamponi. Sul piede di guerra il sindacato UilFpl che in una nota, esprime il suo disappunto: "Non può essere accettabile che non vi sia un coordinamento centrale e un rapporto istituzionale con le ASL. Non si sa neanche chi debba restare a casa in caso di positività negli uffici".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Appello

Infine l'appello unitario affinché l’Unita Operativa San Lorenzo (che opera in un contesto difficile del centro cittadino) venga bonificata, tutto il personale sottoposto a tampone e sino all’esito dello stesso lasciato in isolamento al proprio domicilio.