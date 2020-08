Coronavirus, un positivo nei Vigili del Fuoco: in 15 in quarantena

Tovato positivo al Covid un Vigile del Fuoco in servizio presso la struttura operativa del centro storico. Prontamente attivate tutte le procedure di contenimento e tracciamento che hanno imposto la quarantena per circa 15 vigili del fuoco. Una parte è in isolamento domiciliare, perché finito il turno erano già rientrati. Gli altri hanno trascorso la notte in caserma, in un apposito locale e stanno per essere trasferiti (con protocollo di sicurezza e apposito mezzi) al comando del Centro Direzionale dove, nell'ampio cortile sono installate tende pneumatiche anti-contagio, in cui faranno la quarantena.

La struttura del centro storico sarà sanificata e l'attività riprenderà in giornata