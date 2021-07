Coronavirus, 76 i nuovi positivi a Napoli: 20 erano già vaccinati

Sono 76 i positivi a Napoli nelle ultime 24 ore, dato in crescita rispetto ai giorni passati. Il 26% è sintomatico. 12 erano già stati vaccinati con la prima dose e 8 con la seconda dose.

Riepilogo dei dati alle ore 24,00 del 08 luglio 2021

su + 76 nuovi positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro

+ 56 asintomatici (73,69%), + 20 sintomatici (26,31%)

complessivamente su 1.730 tamponi (positivi 4,39 %) +76 nuovi positivi di cui: 12 vaccinati I dose (10 Pf, 1 Az, 1 J&J), 8 vaccinati II dose (4 Pf, 4 Az)

+ 53 guariti

+ 0 ricovero in ospedale

+ 0 ricovero in terapia intensi

+ 76 in isolamento domiciliare

+ 0 deceduti

+ 4 deceduto, allineamento dati relativamente a pazienti deceduti (rilevazione da piattaforma anagrafica

comunale aggiornata in data odierna)

date di riferimento: n°1 09.06 (1 dei Colli), n°1 10.06 (1 Ospedale del mare), n°1 12.06 (1 domiciliare), n°1 30.06 (1 domiciliare)