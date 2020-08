A Napoli il virus arriva dall'estero: molti nuovi positivi sono stati in vacanza fuori

Il pericolo di una nuova ondata di Coronavirus arriva dall'estero. In particolare dalle persone che rientrano dalle vacanze in stati con una maggiore incidenza del virus. Il fenomeno sembra essere confermato dai numeri in tutta Italia. Non fa eccezione la Campania dove tra i nuovi positivi figurano diverse persone che sono rientrate dall'estero negli ultimi giorni. L'ultimo rilevamento parla di 10 nuovi positivi rientrati da vacanze all'estero.

I casi

È il caso per esempio di un giovane rientrato da Corfù che si è presentato al pronto soccorso del Fatebenefratelli lamentando perdita di olfatto e gusto. In viaggio con lui c'erano circa 40 persone residenti tra Napoli e Roma che vanno controllati. Un'altra persona presentatasi al pronto soccorso del Pellegrini era rientrata dalla Francia. Anche a Sorrento è stato registrato un caso di un operatore turistico che rientrava dalla Grecia.