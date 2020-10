Lotta al Covid, quattro contagiati tornano negativi: tra loro anche un minorenne

Ci sono anche buone notizie nella lotta al Covid-19. A fornirle è Lorenzo Balducelli, sindaco di Massa Lubrense.

"Buongiorno a tutti! Stamattina abbiamo buone notizie sul fronte del CoViD – 19. Quattro contagiati dal virus sono risultati negativi al doppio tampone, di questi, uno, è un minore. Possono tutti ritornare ad una vita normale e di questo siamo tutti contenti. Al momento, quindi, sono 14 i contagiati sul nostro territorio. Di questi ultimi, abbiamo diverse persone in attesa dei risultati del secondo tampone di controllo. Inoltre volevo informarvi che, in questo momento, nessuno dei nostri concittadini si trova ricoverato in ospedale per CoViD – 19. La situazione epidemiologica nella nostra Regione, soprattutto nella provincia di Napoli, è particolarmente preoccupante e ci impone la massima attenzione nei nostri comportamenti. L’utilizzo delle mascherine, il distanziamento sociale, lavarsi spesso le mani, evitare assembramenti e scaricare l’App IMMUNI, che permette il tracciamento dei contatti, sono le uniche armi che abbiamo a disposizione per combattere il virus".