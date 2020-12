Coronavirus, positivi tre alunni e una maestra a Sorrento

A Sorrento, una maestra e tre alunni sono risultati positivi al Coronavirus. A far scattare i controlli un malore accusato dalla maestra. Oltre alla docente anche i tre scolari sono risultati positivi al test rapido.

Attesa per l'esito dei tamponi nasofaringei.

"Continuiamo sulla strada della prevenzione, aiutiamoci per aiutare gli altri. Il 22 dicembre continua il servizio di screening gratuito per arginare la catena dei contagi sul nostro territorio in collaborazione con Msc Foundation. Al tampone rapido antigenico potranno sottoporsi, su base volontaria, tutti i residenti nel Comune di Sorrento, telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, al numero verde 800814853, oppure inviando una mail a info@bourellyhs.com. I test di screening verranno effettuati in piazza Angelina Lauro dalle 8 alle 20. Fino ad oggi su 1065 tamponi effettuati 12 cittadini sono risultati positivi e 1053 negativi. Siamo in una fase cruciale e dunque è consigliabile non solo continuare a rispettare le regole ma, attraverso lo screening, monitorare attentamente la situazione a Sorrento. Una strategia chiara per evitare il diffondersi di focolai e conseguenti contagi", preannuncia Massimo Coppola, sindaco di Sorrento.