Due studenti positivi al Covid: sanificazione nelle scuole del litorale flegreo

Quattro cittadini di Bacoli sono risultati positivi al Coronavirus. "Tre appartengono allo stesso nucleo familiare. Uno è un lavoratore del settore sanitario, ed ha la febbre. I casi attualmente positivi in città salgono a 14. Di cui due ricoverati in ospedale e dodici in isolamento domiciliare. È necessario indossare la mascherina. All’aperto e, soprattutto, nelle attività commerciali. Esorto i titolari a controllare che i propri dipendenti indossino correttamente la mascherina. Temerla abbassata non serve a nulla. Così come esorto i ragazzi, ed i propri genitori, a non recarsi a scuola se si manifestano sintomi. Questa fase della pandemia è particolarmente complessa, caotica. Abbiamo bisogno del senso di responsabilità di tutti. Rispettiamo le regole", spiega Josi Gerardo Della Ragione sulla situazione Covid a Bacoli.

Pozzuoli

"L'ASL mi ha comunicato i dati relativi ai tamponi processati nelle ultime ore.

- CINQUE cittadini risultano positivi al Covid-19

- CINQUE risultano guariti definitivamente.

Oggi abbiamo avuto anche notizia di due casi positivi di alunni che frequentano due diverse scuole di Pozzuoli: l'Oriani a Licola e la Pergolesi ad Arco Felice. Sono scattate immediatamente le procedure previste dal protocollo per la gestione dei casi Covid-19 negli istituti scolastici. I due bambini stanno bene, ma restano in isolamento domiciliare. Il virus circola tra noi. Questo è il risultato di una convivenza che non rispetta le regole basilari per rallentare il contagio. Ricordiamoci sempre che è fondamentale non creare assembramenti, igienizzare le mani e indossare sempre la mascherina", denuncia Figliolia, sindaco di Pozzuoli.

Ad oggi sono 253 in tutto gli abitanti della nostra città che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia.

- 106 persone sono attualmente contagiate

- 134 persone sono guarite definitivamente

- 13 persone sono decedute