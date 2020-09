Covid, due infermieri positivi al San Giovanni Bosco: chiusi e poi riaperti due reparti

Due infermieri dell'ospedale San Giovanni Bosco, uno in forza al reparto di Psichiatria e l'altro al Pronto soccorso, sono risultati positivi al Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si trovano ora in quarantena domiciliare mentre tutti i contatti stretti sono stati sottoposti al tampone e sono in attesa dei risultati. Sono subito scattati i protocolli di sicurezza anti-Covid da parte della direzione dell'Ospedale e i due reparti interessati dai contagi sono stati chiusi per la sanificazione e poi riaperti.