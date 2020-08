Coronavirus, positivi quattro tamponi su 47 a San Giorgio a Cremano

"Cari concittadini purtroppo oggi vi devo comunicare che vi sono altri 4 concittadini positivi. Tutti hanno effettuato il tampone dopo un viaggio all’estero e questo conferma ancora una volta che l’ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è corretta e bisogna rispettarla. Tantissimi concittadini la stanno rispettando difatti in soli tre giorni abbiamo avuto la risposta di 47 tamponi negativi, sintomo che chi torna rispetta le regole".

Vi ricordo sempre che per effettuare il tampone bisogna compilare il modulo che troverete sul sito dell’Asl Napoli 3 Sud inviandolo alla mail all’indirizzo dippr@aslnapoli3sud.it. Per informazioni SOLO i cittadini appartenenti al nostro distretto sanitario possono contattare i seguenti numeri esclusivamente in questi orari: 9:00/13:00 e 15:00/18:00: -0815654410 = UOPC DS 54 -3341160094 = Medici USCA Per fortuna i tempi dei tamponi, grazie ai “caselli “ previsti anche dalla nostra Asl si stanno riducendo. Vi ricordo di non andare in nessuno di questi luoghi se non autorizzati preventivamente dai medici dell’Usca e dell’UOPC onde evitare di fare viaggi a vuoto aumentando il pericolo per tutti. Continuiamo ad avere responsabilità in qualsiasi azione e rispetto delle norme. Insieme ce la faremo", spiega sui social Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano.