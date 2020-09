Coronavirus, la situazione nel napoletano: 5 nuovi casi a Pozzuoli, altri 5 ad Afragola

Cinque nuovi casi di positività a Pozzuoli, altri 5 ad Afragola, 5 anche a Frattamaggiore e 2 a Torre del Greco. Questa la situazione del contagio da Coronavirus nelle ultime ore nei principali comuni della provincia di Napoli. Ad informare e aggiornare i cittadini sono stati, come di consueto, i sindaci e le amministrazioni comunali.

"L'Asl Napoli 2 Nord - scrive sui social il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia - mi ha comunicato che cinque nostri concittadini sono risultati positivi al tampone per la ricerca del Coronavirus. Uno di loro è rientrato dall'estero. È stata attivata la ricerca del loro link epidemiologico e si trovano in isolamento domiciliare. Facciamo uno sforzo tutti: indossiamo la mascherina e manteniamo la distanza. Per contenere la diffusione del Covid c'è bisogno dell'impegno di ciascuno di noi, con forte senso civivo.

Ad oggi sono 161 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia.

- 57 persone sono attualmente contagiate

- 91 persone sono guarite definitivamente

- 13 persone sono decedute".

Stessa situazione a Frattamaggiore, come reso noto dal sindaco Marco Antonio Del Prete: "L’Asl mi ha comunicato altri 5 positivi che fortunatamente stanno bene e sono già in isolamento. Anche se purtroppo i numeri continuano ad aumentare, la situazione sembra ancora sotto controllo non evidenziandosi, al momento, focolai nella nostra città. In attesa di un confronto con l’Asl, rinnovo il mio invito al rispetto delle regole e alla massima attenzione".

La situazione ad Afragola e Torre del Greco

Ad Afragola il dipartimento di prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord ha comunicato la positività al tampone di altri 5 cittadini. I cinque nuovi contagiati sono tutti asintomatici e in quarantena presso i rispettivi nuclei familiari. Sale così a 29 il numero dei positivi nel comune a nord di Napoli.

Due nuovi casi di contagio​ da​ Covid-19​ e una nuova guarigione sono state certificate, nella giornata di martedì, a​ Torre del Greco. A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale - al termine del consueto aggiornamento quotidiano con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale, che precisa trattarsi della positività, accertata a mezzo tampone, di un trentaseienne e di un ventisettenne, attualmente in isolamento domiciliare.

Questa la situazione nel comune corallino:

Totale ospedalizzati:​ 1;

Totale in isolamento domiciliare:​ 29;

Totale guariti dal COVID 79;

Totale decessi:​ 20;

Totale tamponi giornalieri: 30 (28 Negativi; 2 Positivi).

Continua, nel frattempo, l'ulteriore attività di screening ​ dei tamponi di già praticati sul territorio comunale e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.