Coronavirus, mini focolaio nella polizia municipale: 180 agenti in isolamento fiduciario

Resta attenzionata l'Unità Operativa San Lorenzo della polizia municipale di Napoli. Si teme un allargamento del focolaio infettivo. Dopo i primi 5 agenti risultati positivi al Covid-19 in seguito ad uno screening iniziale su 17 uomini del Corpo, si sono registrati ulteriori 7 posiivi, per un totale di 12.

Ha sorpreso, nei giorni scorsi, la decisione di 15 lavoratori di non volersi sottoporre al tampone, ma a destare preoccupazione e allarme ora sono i contatti avuti dagli agenti in servizio con chi è poi risultato positivo al tampone.

Al momento tutti gli agenti della sezione San Lorenzo, parliamo di circa 180 dipendenti, sono in isolamento fiduciario, in attesa dell'esito del tampone a cui è stato loro ordinato di sottoporsi, anche a chi fosse risultato in un primo momento negativo per appurare che i contatti avuti successivamente nell'ente non abbiamo causato ulteriori contagi. Al momento dunque questa è la situazione che sta caratterizzando la sezione San Lorenzo, da sempre esposta a condizioni di lavoro di maggiore rischio.

Il Comandante del Corpo della polizia Municipale di Napoli Ciro Esposito dal canto suo rassicura che la situazione Covid è monitorata e il Comando, in sinergia con l'Asl, sta garantendo la giusta profilassi, provvedendo anche a sanificare gli ambienti di lavoro in attesa che gli agenti dell'Unità di San Lorenzo possano tornare operativi.