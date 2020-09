Ospedale del Mare, positivi quattro pazienti nel pronto soccorso

Nell'area sospetto Covid del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare abbiamo quattro pazienti positivi al tampone che non riusciamo a trasferire. Quindi sono a rischio contagio anche gli altri otto che potrebbero non esserlo", denunciano gli operatori sanitari, preoccupati anche per la loro salute.

"L'area dei sospetti Covid non ci tutela al 100% da possibili contagi. Restano lì perchè mancano posti per accoglierli", conclude l'operatore sanitario.