Coronavirus, 410 positivi nelle ultime 24 ore a Napoli: quattro i nuovi decessi (di cui tre al Cardarelli)

Sono 410 i nuovi positivi a Napoli, secondo i dati resi noti dall'Asl Napoli 1. Sono quattro i nuovi decessi in città: tre al Cardarelli e uno al San Giovanni Bosco. 417 i guariti.

BOLLETTINO NAPOLI

su +410 positivi

+ 162 già positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro

+ 248 nuovi positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro di cui + 116 lab. privati

complessivamente su 3.234 tamponi (positivi 7,67 %), di cui 1.229 lab. privati (positivi 9,44 %)

+248 nuovi positivi.. .+ 116.. tamponi eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico SSR;

eseguono il tampone, risultano positivi;

indagine epidemiologica: sono asintomatici (116), sintomatici (0);

.+ 24.. tamponi eseguiti da USCA (Napoli); indagine epidemiologica: sono contatti stretti

di positivi;

.+ 89.. tamponi eseguiti da USCA (Napoli); indagine epidemiologica: asintomatici 0,

sintomatici 89, tamponati su richiesta MMG

.+ 5... tamponi eseguiti (screening istituti penitenziari);indagine epidemiologica:

asintomatico; approfondimento ulteriori contatti stretti in corso;

.+ 2.... tamponi eseguiti (screening strutture varie: sanitarie pubbliche e private, enti

pubblici strategici, FF.OO., VV.F.); risultano positivi al tampone; indagine

epidemiologica: asintomatico;

.+ 12... tampone eseguiti (screening preventivo accesso strutture sanitarie); risultano

positivi al tampone; indagine epidemiologica: asintomatico;

+ 417 guariti

+ 2 ricovero in ospedale

- 1 ricovero in terapia intensiva

-179 in isolamento domiciliare

+ 4 deceduti (3 Cardarelli, 1 San Giovanni Bosco)