Coronavirus, continua l'incubo: superati i 400 positivi

Nuovo bollettino sui contagi in Campania dall'unità regionale

Continuano a crescere i positivi, 401 oggi su settemila tamponi esaminati. Ci sono anche un morto, un 51enne di Qualiano (465 dall'inizio dell'epidemia) e 103 guariti.

DATI

Positivi del giorno: 401

Tamponi del giorno: 7.498

Totale positivi: 13.925

Totale tamponi: 620.282

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 465

Guariti del giorno: 103

Totale guariti: 6.418

I dati del ministero della Salute

Sono 2.844 i nuovi positivi in Italia oggi, 27 i morti. In Campania ad oggi registriamo 434 (+5) ricoverati con sintomi, 40 in terapia intensiva (+1), 6.568 (+341) persone in isolamento domiciliare. Sono dunque 7042 gli attualmente positivi nella nostra regione.

Situazione Covid a Napoli e Capri (dai Asl Na 1)

Dai dati diffusi dall'Asl Na 1 sono oggi 116 i positivi (114 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale) nel suo territorio di competenza (Napoli e Capri). Tra questi anche un alunno di una scuola. C'è un nuvo ricovero nella sub-intensiva dell'Ospedale del Mare.

Cotugno pieno

Sono tutti occupati, al momento, i posti letto del Cotugno, destinato ai pazienti covid positivi. In totale sono 130 i pazienti ricoverati di cui 16 in subintensiva e 8 in terapia intensiva (di cui 4 intubati). Nella giornata di ieri, fa sapere il direttore generale dell'Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro, è già stato convertito un reparto dell'ospedale: "In serata era pieno anche quello. Questo significa che la domanda di ricoveri aumenta". I ricoverati, spiega, "sono persone che presentano una patologia conclamata da Covid-19, per quanto la percentuale maggiore di contagiati è asintomatica". "Siamo pronti a una ulteriore programmazione per convertire altri reparti - aggiunge - la rete ospedaliera regionale può reggere".