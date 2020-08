Coronavirus, bollettino del 24 agosto in Campania: altri 116 positivi

Sono 116 i positivi in Campania secondo l'ultimo aggiornamento della Regione. Ieri erano 138 ma con quasi mille tamponi effettuati in più.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 116 (*)

Tamponi del giorno: 3.132

Totale positivi: 5.838

Totale tamponi: 386.619

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 441

Guariti del giorno: 0

Totale guariti: 4.356 (di cui 4.348 completamente guariti e 8 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).



* Di cui 54 casi di rientro (30 dalla Sardegna e 24 da estero)

Dati complessivi ore 24,00 del 23 agosto 2020 (forniti dall'Asl Na 1)

¨ positivi…………..………...….... 1.280

i seguenti dati possono interessare lo stesso paziente più volte

secondo la necessità di indicare lo stato delle condizioni

• guariti….…………..……..…... 890

• clinicamente guariti…….…..... 0

• asintomatici…………..….…... 372

• ricoverati in ospedale…...…… 34

di cui

in terapia intensiva……..…..… 2

• in isolamento domiciliare…..... 214

• deceduti…………………....…. 143

¨ contatti diretti non positivi…… 643

soggetti ad isolamento domiciliare fiduciario

Ascierto: "Il virus non è stato ancora sconfitto"

"Il virus non è stato ancora sconfitto, occorre continuare a stare molto attenti, rispettare il distanziamento, utilizzare la mascherina", ha affermato il professor Paolo Ascierto sulla pandemia da Covid ritirando il Premio "Telesia for Peoples" 2020 nelle Terme di Telese.

Ascierto si è poi rivolto ai giovani: "Osservando i dati recenti è evidente che il Covid sta colpendo sempre più i giovani che devono divertirsi ma rispettando le regole. Non è necessario continuare ad andare quest'anno in vacanza all'estero, specie in quei Paesi dove i contagi sono in enorme crescita. E' così bella l'Italia".