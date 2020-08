Covid-19, ancora alti i contagi in Campania: 138 positivi e un decesso (dopo doppio tampone negativo)

Continua ad essere alto il numero di positivi in Campania. 138 nell'ultimo aggiornamento della Regione. Il decesso riguarda un 69enne residente a Santa Lucia di Serino nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. L’uomo, affetto da Covid-19, era arrivato in gravi condizioni alla Città ospedaliera il 4 luglio scorso. Ricoverato nella terapia intensiva del Covid Hospital, il 18 agosto era risultato negativo a due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore ed era stato trasferito il giorno successivo, sempre intubato, in una camera di isolamento a pressione negativa del reparto di Rianimazione della palazzina centrale. Il 69enne era affetto da diverse patologie, come scrive AvellinoToday.

Positivi del giorno: 138 (*)

Tamponi del giorno: 3.620

Totale positivi: 5.976

Totale tamponi: 390.239

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 442

Guariti del giorno: 14

Totale guariti: 4.370 (di cui 4.365 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).



* Di cui 41 casi di rientro (23 dalla Sardegna e 18 da estero)

I nuovi casi nel napoletano

Torre del Greco - Un nuovo caso di contagio da Covid-19, il quarto in pochi giorni, a Torre del Greco. Si tratta di un giovane, fratello di uno dei precedenti casi accertati tra i ragazzi rientrati dalle vacanze. A comunicarlo è il Centro operativo comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba. Si tratta di un 27enne attualmente in isolamento domiciliare e asintomatico.

Pozzuoli - Nuovo caso di Coronavirus a Pozzuoli. Si tratta di un cittadino puteolano di ritorno da una vacanza all'estero. Anche in questo caso è stato “fatale” l'uscita dal territorio nazionale. Ad annunciare il nuovo contagio è stato il sindaco Vincenzo Figliolia.

Ercolano - Quattro nuovi positivi. Chiusi gli uffici comunali della città. Ad annunciarlo il sindaco.

Somma Vesuviana - "A Somma Vesuviana 28 persone in isolamento ed altre 4 risultate positive al Coronavirus. Fino a qualche giorno fa avevamo un solo caso. Nella precedente ondata Somma fece registrare circa 28 casi. Rispettiamo le regole mettendo la mascherina all’aria aperta in piazza e negli slarghi ed evitando gli assembramenti. Possiamo parlare con amici a distanza ravvicinata senza la mascherina", denuncia il sindaco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

San Giuseppe Vesuviano - 2 nuovi casi segnalati. Otto in totale negli ultimi giorni.