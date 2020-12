Coronavirus, calano i contagi in Campania: scende sotto il 10% il rapporto positivi/tamponi

Sembrano avere effetto le misure restrittive per ridurre l'epidemia Covid. In Campania secondo quanto emerge nell'ultimo bollettino il rapporto tamponi/positivi scende al di sotto del 10%, precisamente 9.3% (per la prima volta dopo tante settimane). 43 i morti, oltre duemila i guariti.

BOLLETTINO

Positivi del giorno: 1.842

di cui:

Asintomatici: 1.657

Sintomatici: 185

Tamponi del giorno: 19.759

Totale positivi: 158.274

Totale tamponi: 1.615.159

​Deceduti: 43 (*)

Totale deceduti: 1.764

Guariti: 2.183

Totale guariti: 54.015

* 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 173

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 2.064

** Posti letto Covid e Offerta privata

Contagi a Napoli, la situazione

Secondo i dati forniti dall'Asl sono 588 nelle ultime 24 ore i positivi a Napoli (rapporto tra tamponi e positivi dell'8%).

I dati

+446 guariti

- 4 ricoveri in ospedale

- 1 ricoveri in terapia intensiva

- 157 in isolamento domiciliare

+ 8 deceduti

+ 2 deceduti, allineamento dati reletivamente a pazienti deceduti in strutture ospedalieri extra competenza ASL

Na1C e comunicati in data odierna - date di riferimento: n°1 28.11, n°1 30.11;