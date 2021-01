Coronavirus, poco più di mille i nuovi positivi: 31 i nuovi ricoveri in ospedale (3 in terapia intensiva)

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologic​a da COVID-19 rende noto l'ultimo bollettino. In Campania sono 1021 i nuovi positivi su più di 14mila tamponi effettuat (7% il rapporto). 12 i morti, 452 i deceduti.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.021 (di cui 56 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 908

Sintomatici: 57

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 14.588 (di cui 1.009 antigenici)

Totale positivi: 207.149 (di cui 130 antigenici)

Totale tamponi: 2.237.801 (di cui 2.373 antigenici)​

​Deceduti: 12 (*)

Totale deceduti: 3.370

Guariti: 452

Totale guariti: 130.668

* 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 94 (+3)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.460 (+28)

** Posti letto Covid e Offerta privata