Coronavirus, scendono ancora i contagi in Campania ma due morti

Nuovo bollettino della Regione sui contagi Covid in Campania. Scendono ancora i positivi, 633 oggi (-31), ma sono due i nuovi decessi. 5456 i casi totali in Italia (sopra i mille solo la Lombardia) aggiornati all'11 ottobre con 26 morti.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 633 (-31)

Tamponi del giorno: 9.232

Totale positivi: 18.530

Totale tamponi: 682.704

​Deceduti del giorno: 2 (come ieri)

Totale deceduti: 479

Guariti del giorno: 128

Totale guariti: 7.357

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 61 (-2)

Posti letto di degenza complessivi: 820

Posti letto di degenza occupati: 664 (+28)

Un decesso al Cotugno

Brutte notizie da Trecase sul fronte Covid. Il sindaco Raffaele De Luca ha reso nota la scomparsa di un 77enne ricoverato per Coronavirus al Cotugno di Napoli. "É una notizia che non avrei mai voluto dare. Ho appena appreso, con profondo dolore, della scomparsa di uno dei nostri concittadini colpito dal Covid 19. V. G. A. di anni 77, ricoverato presso l'ospedale COTUGNO di Napoli, non ce l' ha fatta. A nome di tutta la Comunità di Trecase siamo vicini ai familiari ed esprimo le più sentite condoglianze".

Asl Napoli 1: i dati

positivi…5.682

i seguenti dati possono interessare lo stesso paziente più volte secondo la necessità di indicare lo stato delle condizioni:

• guariti….…………..……..…... 1.870

• clinicamente guariti…….…..... 0

• asintomatici…………..….…... 503

• ricoverati in ospedale…...…… 156

di cui

in terapia intensiva……..…..… 12

• in isolamento domiciliare…..... 3.491

• deceduti…………………....…. 158

¨ contatti diretti non positivi…… 4.006

soggetti ad isolamento domiciliare fiduciario“