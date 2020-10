Coronavirus, nuovo record di contagi in Campania: cinque i morti

Il bollettino di oggi reso noto dalla Regione Campania sull'epidemia da Covid-19. Preoccupante l'incremento di positivi. Cinque i morti, mai così tanti dalla fine del lockdown in 24 ore. Sono 576 (+28) i ricoverati con sintomi in Campania, 63 in terapia intensiva (+8)

Positivi del giorno: 769

Tamponi del giorno: 9.549

Totale positivi: 17.233

Totale tamponi: 664.441

​Deceduti del giorno: 5

Totale deceduti: 475

Guariti del giorno: 117

Totale guariti: 7.161

Report posti letto su base regionale:

Posti di terapia intensiva disponibili: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 63 (+8)

Posti letto di degenza disponibili: 747

Posti letto di degenza occupati: 576 (+28)

Come programmato, a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della “Fase C” che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.

Contagi Napoli città e Capri

L'Asl Napoli 1 rende noto l'aggiornamento sui contagi di sua competenza territoriale. Sono 262 i nuovi positivi a Napoli città e a Capri. Di questi 140 sono contatti stretti di positivi. 55 i guariti, 9 i nuovi ricoveri in ospedale e 193 in isolamento domiciliare.